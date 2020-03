Jackpot engorda Euromilhões no próximo sorteio. Em Portugal saiu um terceiro prémio

Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.

O euromilhões desta sexta-feira não teve totalistas mas houve um terceiro prémio a sair em Portugal, no valor de 81 mil euros.Por isso, para a próxima sexta-feira, é esperado um jackpot no valor de 40 milhões de euros.Os números: 15; 38; 43; 45; 46As estrelas: 1; 11O código vencedor do concurso 10/2020 do M1lhão, sorteado também esta sexta-feira, é oinformou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O prémio saiu em Lisboa.