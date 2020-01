Euromilhões ganha nova vida: Descubra quais são as novidades

O Euromilhões foi lançado em 2004 e tornou-se no jogo social com maior notoriedade em Portugal. Com o início do novo ano, o jogo pretende "ganhar uma nova vida" e, em comunicado, os Jogos Santa Casa revelaram algumas alterações que vão ser feitas.

A maior novidade do novo Euromilhões prende-se com o valor máximo do Jackpot. Atualmente o valor é de 190 milhões de euros mas o valor máximo vai aumentar para 200 milhões de euros.

Caso o valor máximo seja atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que seja atribuído o primeiro prémio. No entanto, se o Jackpot de 200 milhões sair, "no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões". O sistema será repetido continuamente, sempre em parcelas de dez milhões, até atingir um montante máximo de 250 milhões de euros.

A nova vida do jogo dá também a probabilidade de se realizarem Jackpots mais frequentes e elevados e a realização anual de três sorteios promocionais de Super Jackpot Mínimo Garantido, que vai oferecer prémios no valor de 130 milhões de euros.

Com uma imagem mais moderna, o primeiro sorteio vai realizar-se no dia 4 de fevereiro e, para celebrar a semana de lançamento, vai realizar-se, no dia 7 de fevereiro, o primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido do ano.

Apesar das novidades, a dinâmica do jogo é a mesma: deve escolher cinco números (de 1 a 50) e duas estrelas da sorte (de 1 a 12). O valor mínimo por aposta simples é de 2,50 euros.

Até hoje, já foram entregues 70 primeiros prémios do Euromilhões registados em Portugal.