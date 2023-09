Já preparou os luxos que quer na morte. Da compra da capela até ao encomendar do caixão, as excentricidades de Amélia de Jesus, a euromilionária que há dez anos ganhou 51 milhões de euros, para ler esta terça-feira no seuA ex-empregada de limpeza de Ariz, no Marco de Canaveses, que se tornou dona de milhões, é hoje uma mulher solitária, afastada de grande parte da família, que chora e ri com a mesma facilidade.