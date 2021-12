Évora quer anular registo de patente do capote alentejano feito por nortenho

A Câmara de Évora exige a anulação do registo do capote e da samarra alentejanas, após a “apropriação indevida feita por um privado”, na defesa deste património ancestral alentejano, anunciou este sábado o município.A autarquia aprovou, por unanimidade, a moção com o tema ‘Defender o Património Popular Alentejano. Exigir a Anulação do Registo do Capote e da Samarra Alentejanas’., no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a patente do capote e da samarra alentejana, e em novembro enviou cartas a comerciantes destes produtos exigindo o pagamento de dividendos sobre as vendas.