Exame de Matemática mais difícil do que no ano passado

O exame do Secundário de Matemática A “teve um grau de dificuldade superior ao do ano passado”, considera Teresa Moreira, da Associação de Professores de Matemática.A prova, realizada esta terça-feira, tinha 11 perguntas de resposta obrigatória, quando em 2020 tinha apenas quatro obrigatórias. A questão 6, de acordo com Teresa Moreira, era a “mais fácil”, sendo que no seu todo o exame abarca os conteúdos ensinados no Secundário.“Na Matemática todos os temas do programa são obrigatórios, não acontece como noutras disciplinas em que há temas de opção”, explica a docente.