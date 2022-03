O Governo decidiu fazer regressar este ano as provas finais do 9º ano, mas sem peso na classificação final, o que está a provocar críticas dos professores. “Se não contam para nada, para que é que servem? Só para criar instabilidade nos alunos e afunilar as escolas na preparação de provas que serão depois usadas para rankings e outras invenções”, afirmou ao CM Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.