Exames nacionais devem passar a valer pelo menos metade da nota de acesso ao ensino superior

As regras de acesso ao ensino superior deverão manter-se inalteradas este ano, anunciou esta quarta-feira o ministro da Educação, sendo os exames nacionais obrigatórios apenas para os alunos que se queiram candidatar ao superior."Não temos a decisão finalíssima, mas não queremos introduzir disrupção este ano letivo. Não queremos uma situação diferente dos outros anos, mas muito brevemente, com os meus colegas do ensino superior, iremos anunciar", afirmou João Costa, durante a audição parlamentar na comissão de Educação e Ciência.Ao contrário do que acontece atualmente, em que, para que os alunos possam ingressar no ensino superior, a nota final do 12.º ano corresponde a metade da média e os exames correspondem a 35%, a proposta agora discutida prevê que a nota final do ensino secundário passe a valer apenas 35% e os exames passem a valer no mínimo metade da nota total para ingresso, segundo o jornal Público. Mantem-se inalterado o peso de 15% reservado a cursos que exigem pré-requisitos aos alunos.Já a nota final do 12.º ano deixa de estar dependente da classificação que os estudantes obtêm nos exames. Ou seja, as provas finais do secundário deixam de ser obrigatórias para a conclusão do 12.º ano. Este método já estava em vigor desde o início da pandemia de Covid-19 em Portugal, para responder aos impactos que a mesma teve no sector do Ensino.No novo modelo, avançado pelo ministro da Educação, João Costa, esta quarta-feira, é proposto que, para prosseguir para o ensino superior, os alunos vão ter de fazer pelo menos três provas, sendo que uma delas é obrigatoriamente a de Português e outra específica da instituição de ensino escolhida pelo estudante, refere o Público.