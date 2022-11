Exames Nacionais e provas finais do 9º ano novamente com perguntas opcionais

Os exames nacionais do ensino secundário e as provas finais do 9º ano vão ter novamente perguntas opcionais este ano letivo. O Ministério da Educação decidiu assim manter as regras excecionais adotadas pela primeira vez nos exames nacionais de 2019/2020 para compensar os alunos pelas dificuldades provocadas pela pandemia de Covid-19.









Nos itens com respostas opcionais, são contabilizadas as melhores respostas, podendo os alunos optar por responder a todas ou apenas a parte delas. O número de respostas a contabilizar para cada prova será divulgado mais tarde, refere o Instituto de Avaliação Educativa, na sua página oficial.