Exército Português inicia missão de descontaminação em Paços de Ferreira devido a evolução da Covid-19

O Exército Português iniciou esta sexta-feira uma missão de descontaminação, em Paços de Ferreira, em resposta aos casos positivos de Covid-19 detetados no Lar António Barbosa da Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira.A informação foi avançada pelo Gabinete do Chefe de Estado-Maior do Exército, que dá conta que a operação será feira por fases."Nesta primeira fase, foi descontaminado o 2º piso, com cerca de 2.000 m3. Estiveram empenhados 31 militares do Exército que executaram as tarefas de preparação dos espaços, dos equipamentos, de segurança física e de proteção da saúde dos militares. A operação de descontaminação durou cerca de 2 horas, tendo sido empregues 20 litros de solução BIODECON, desenvolvida, testada e produzida pelo Exército Português. Após estarem reunidas as condições necessárias para a continuação da missão, terá início uma nova fase de descontaminação dos espaços", pode ler-se na nota.

Desde o início da pandemia, o Exército Português com as suas várias valências, apoiou 882 entidades, marcando presença em 263 municípios.

Recorde-se que. O concelho registou, desde o início da pandemia, 2547 infetados, avançou o presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito.