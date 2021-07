Portugal entre vários países da Europa com falhas no fornecimento de eletricidade

Um problema no fornecimento de eletricidade na Europa está a atingir vários países, entre os quais Portugal, confirmou à Lusa fonte da EDP. A fonte deu conta que pelas 17h00 há vários concelhos no País sem acesso a eletricidade.Trofa, Caldas da Rainha, Sesimbra, Santo Tirso, Moscavide, Olivais, Lisboa, Loures, Soure, Paços de Ferreira, Felgueiras, Lousada, Parede, Penafiel e Lagoa são alguns dos locais que registaram falta de eletricidade.

E-REDES inicia reposição "progressiva do serviço nas zonas afetadas"

"Na sequência de um problema registado hoje na rede elétrica europeia, a rede nacional foi afetada, tendo sido necessário proceder, por indicação da REN a uma interrupção de serviço nalgumas zonas específicas para garantir a estabilidade da rede", disse fonte oficial da empresa.

"A E-REDES, em articulação com a REN está a iniciar a reposição progressiva do serviço nas zonas afetadas", concluiu.

Avaria em subestação de Bustelo

Vários concelhos do Norte do País ficaram sem energia elétrica, nesta tarde de sábado. Em causa, segundo uma nota da Câmara de Paços de Ferreira, está uma avaria na subestação de Bustelo, naquele concelho.

Ainda segundo a autarquia pacense, equipas da EDP já se encontram no local a proceder à reparação da avaria, no sentido de repor o fornecimento de electricidade o mais rápido possível.

A falha energética tambem está a afetar a população residente em Espanha, segundo o El Mundo.