As falhas nos registos de doentes com cancro no Serviço Nacional de Saúde têm impacto nos tratamentos, pois há atrasos nos prazos para a realização de cirurgias. A Entidade Reguladora da Saúde confirma que há um problema nos registos e já fez recomendações junto dos centros de saúde e hospitais. O objetivo é criar um "registo da informação do percurso do utente que permita controlar, cabalmente e com exatidão, os tempos máximos de resposta garantidos".









Ver comentários