Falta de equipa médica trava reforço do INEM em Tavira

Nova viatura médica de emergência ia reforçar a capacidade de resposta no Sotavento.

Por Rui Pando Gomes | 10:44

Foi anunciada como um reforço de emergência para os meses de verão, mas nunca chegou a funcionar.



A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que estava previsto ser colocada em Tavira, está inoperacional por falta de médicos e enfermeiros.



Este novo meio de emergência, ao que o CM apurou, iria reforçar a capacidade de resposta a situações de acidente ou mau- -estar súbito, na zona do Sotavento.



Segundo revelou o INEM durante a apresentação do reforço, em maio, este meio de emergência e mais outros 13, entre ambulâncias e motociclos, eram essenciais para melhorar a prestação do socorro "numa região que vê a sua população crescer de forma considerável no verão".



A nova viatura médica ficaria entregue ao Centro Hospital e Universitário do Algarve (CHUA), que iria assegurar o seu funcionamento com a colocação de médicos e enfermeiros.



O problema é que o CHUA tem falta de profissionais e não consegue garantir a operacionalidade da VMER.



Questionado pelo CM, o INEM explicou que foi informado pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve da "impossibilidade de assegurar equipa médica (médico e enfermeiro) para este meio de emergência por indisponibilidade dos operacionais".



Ainda segundo o INEM, enquanto esta situação se mantiver, a VMER "não entrará em funcionamento", sendo o único meio previsto no plano de reforço de verão "que ainda não foi possível colocar em funcionamento".