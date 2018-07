Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância do INEM já funciona com bombeiros

Oito operacionais vão garantir o serviço da nova viatura de emergência médica.

Por Rui Pando Gomes | 09:19

Oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António (VRSA) vão garantir o funcionamento da nova ambulância do INEM, que está operacional, desde esta quarta-feira, no novo Posto de Emergência Médica (PEM) do Azinhal, em Castro Marim.



O serviço da nova viatura de emergência, segundo explicou, ao CM, Nuno Pereira, comandante da corporação de VRSA, vai ser assegurada "em permanência" por oito bombeiros que vão constituir "quatro equipas de dois elementos, em turnos de 12 horas cada um".



O objetivo é "aproximar o socorro às populações do interior dos concelhos de Castro Marim e Vila Real de Santo António". No entanto, este novo meio de socorro irá permitir reforçar o sistema de emergência médica em toda a zona do Sotavento, nomeadamente nos concelhos vizinhos de Tavira e Alcoutim.



A entrada em funcionamento deste novo meio de socorro representa um custo anual para os bombeiros a rondar os 146 mil euros.



Tendo em consideração o número de serviços prestados no concelho de Castro Marim nos últimos anos, segundo as contas do comandante da corporação, "estima-se que o INEM conceda à associação cerca de 45 600 euros". O restante valor será assumido pela Câmara de Castro Marim.



A criação deste novo PEM garante a presença do INEM em todos os concelhos do País. É considerado o primeiro passo para que os bombeiros de VRSA possam vir a ter o nome dos dois concelhos.



"Faz todo o sentido a mudança do nome tendo em conta que o município de Castro Marim é um dos grandes financiadores da corporação", referiu, ao CM, Francisco Amaral, que considera que este novo posto "é o embrião para a criação de um quartel dos bombeiros no Azinhal".