Fecho de maternidades troca voltas a bebés do ano

O fecho das maternidades por falta de médicos no fim de semana da Passagem de Ano, trocou as voltas ao nascimento de vários Bebés do Ano.

Valentina Kovalenko vive em Salir de Matos, a apenas seis quilómetros das Caldas da Rainha. Como o bloco de partos da cidade estava fechado foi transportada pelos bombeiros para Santarém, a 60 quilómetros, onde nasceu Melissa pelas 11h09.

Também Nayara, que foi a primeira menina a nascer em Lisboa a 1 de janeiro pelas 2h10, deveria ter nascido em Loures.

Os pais, residentes em Camarate, ainda tentaram que o parto fosse no Hospital Beatriz Ângelo, mas foi-lhes dito à entrada que o bloco de partos estava encerrado.

Desesperados meteram-se no carro e partiram para Lisboa, onde a menina nasceu na Maternidade Alfredo da Costa.