Fenprof estima que "Terreiro do Paço será pequeno para tanta gente"

O secretário-geral da Fenprof defendeu esta sexta-feira que a rejeição pelo parlamento de iniciativas sobre a carreira docente aumenta os motivos para os professores participarem na manifestação de sábado, vaticinando que "o Terreiro do Paço será pequeno para tanta gente".

Durante a manhã, os deputados debateram e acabaram por rejeitar as iniciativas sobre valorização dos trabalhadores da educação e da escola pública, que partiram das bancadas do Bloco de Esquerda, do PCP, do Livre e do Chega, assim como discutiram uma petição da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que reclamava diretos dos docentes.

"O que ouvimos aqui hoje de manhã apenas enche de razões a necessidade de nenhum professor faltar ao encontro de amanhã no Marquês de Pombal", afirmou Mário Nogueira no final do debate, admitindo que o protesto de sábado poderá estar "ao nível de 2008".