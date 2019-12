Filhos de pais separados com residência alternada

O Parlamento vota esta quinta-feira as cinco propostas sobre a mudança da regulação parental em caso de separação dos pais e que visam consagrar na lei a residência alternada.A votação ocorre depois do debate desta quarta-feira das propostas de lei do PS, PSD, CDS, BE e PAN. A residência alternada prevê um registo de coabitação na sequência da separação ou divórcio, em que a criança passa igual período de tempo em casa de cada um dos pais.No Parlamento, a deputada socialista Joana Sá Pereira sublinhou que a residência alternada "deve ser privilegiada se corresponder ao superior interesse da criança".Do PSD, Mónica Quintela destacou, contudo, que "qualquer supremacia de uma residência alternada pode ser duvidosa para a vida das crianças".Também a deputada do BE, Sandra Cunha, defendeu que "a residência alternada em que existe violência doméstica é o pior dos regimes". Por sua vez, Cecília Meireles, do CDS, avançou que não faz sentido "a supremacia de um regime".Já o deputado António Filipe, do PCP, demonstrou "disponibilidade para discutir na especialidade" o regime de residência alternada da criança na regulação do exercício das responsabilidades parentais.Mais de três mil documentos de Autorização de Saída de Menores para o estrangeiro sem a companhia dos progenitores foram processados em 2019, representando 260 processos por dia, divulgou a Ordem dos Solicitadores. Mesmo que o menor viaje com um dos pais, a autorização é obrigatória.O regime fiscal atribuído aos filhos de pais separados com guarda conjunta mantém-se quando estes atingem a maioridade, mesmo que o acordo de regulação de responsabilidades parentais tenha sido feito quando eram menores, refere a Autoridade Tributária e Aduaneira.As propostas surgiram após uma petição pública apresentada no Parlamento, que adotou as recomendações da Procuradoria-Geral da República.Em Portugal estima-se que um em cada cinco menores filhos de pais separados vivam em residência alternada com os progenitores.