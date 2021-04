Os magistrados do Ministério Público consideram "insuficiente" a fiscalização que é feita atualmente aos rendimentos e património dos políticos. "É a mesma coisa que nada. Não chega. Temos de ir mais longe", afirmou ao CM Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP).O Governo deixou de fora da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção ...