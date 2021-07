O nascimento de 550 flamingos numa das salinas da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António permitiu ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) comprovar o sucesso da nidificação desta espécie em Portugal Continental.





Segundo o ICNF, foram construídos perto de 800 ninhos com ovos, numa colónia com cerca de 3000 animais, o que levou ao nascimento de 550 jovens flamingos. Esta entidade ambiental adianta que “a nidificação e o seu resultado positivo poderão ser confirmados no próximo ano e tornar-se uma situação recorrente”, o que levaria a uma importante adaptação da espécie a diferentes condições das que estão habituados. Desde finais dos anos 90 que a construção de ninhos é conhecida em várias áreas protegidas em zonas húmidas, nomeadamente na Reserva Natural do Estuário do Tejo e do Sado. Nestas duas foram construídos meia centena de ninhos, no entanto, a nidificação não foi concluída e os flamingos abandonaram os locais.