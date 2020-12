São as imagens que vão ficar para a posterioridade. O dia das vacinas, o dia de esperança para muitos portugueses que têm enfrentado a pandemia desde março.

O primeiro vacinado contra a Covid-19 foi António Sarmento, de 65 anos, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas, no Hospital de São João, no Porto. Neste arranque esteve presente a ministra da saúde, Marta Temido, e também a enfermeira que administrou a vacina a António Sarmento, Ana Isabel Ribeiro.Cada frasco da vacina contém cinco doses. Uma vez aberto o frasco, as doses podem ser administradas no espaço de cinco dias.