“A ideia foi sempre promover a inclusão social através de práticas artísticas. No fundo, nós também somos uma associação cultural, só que promovemos cultura especial, ou seja, cultura feita por pessoas especiais.” As palavras são de Jorge Oliveira, presidente e fundador da associação Espaço T.



Desde 1994 que esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) tem as portas abertas a toda a comunidade.









