Girafa Bela morreu devido a colapso cardiorrespiratório

Visitante não respeitou os avisos colocados no espaço e tentou alimentar animal.

Por S.T. | 08:33

A girafa-de-Angola que caiu no fosso que separa os animais dos visitantes morreu devido a um colapso cardiorrespiratório, na sequência da queda, informou esta terça-feira o Jardim Zoológico de Lisboa.



De acordo com a instituição, no sábado, um visitante desrespeitou os avisos e tentou alimentar a girafa, chamada Bela, que se aproximou do fosso e acabou por cair.



O Jardim Zoológico de Lisboa vai fazer uma participação à PSP do caso, apesar de o visitante, assim como as testemunhas do incidente, terem sido identificadas no dia da tragédia. A girafa, que nasceu em Lisboa, tinha 11 anos e cinco meses e deixa órfã uma cria de apenas seis meses.