Beijar avós é "uma violência"? GNR responde com humor

Afirmação de Daniel Cardoso foi alvo de várias críticas nas redes sociais e rapidamente se tornou viral.

10:44

A Guarda Nacional Republicana (GNR) publicou uma fotografia na sua página oficial de Facebook de uma menina a dar um beijinho na face do avô militar daquela força policial. "Bom dia avô! Bom serviço!", pode ler-se na descrição da imagem que já conta com mais de quatro mil 'gostos' e 800 partilhas.







Esta publicação surge na sequência da polémica que rebentou depois de Daniel Cardoso, professor universitário da Lusófona e da Universidade Nova de Lisboa, ter afirmado que obrigar as crianças a beijar os avós "é uma violência".



A afirmação do docente foi alvo de várias críticas nas redes sociais e rapidamente se tornou viral.



"Quando a avózinha ou o avôzinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avózinha ou ao avôzinho. Estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro ou da outra, desde crianças", disse Daniel Cardoso, no programa ‘Prós & Contras’, emitido na RTP, na segunda-feira.



Para o investigador, a ordem dos pais tem consequências para o futuro: " É uma pequena pedagogia que cresce e depois vemos os estudos em que 49 por cento dos jovens adolescentes acham aceitável que o namorado ou a namorada lhes controle os telemóveis".



Noticiadas as afirmações do investigador, o Correio da Manhã procurou obter uma posição de Daniel Cardoso, que recusou comentar o caso.



Doutorado em Ciências da Comunicação, Daniel Cardoso tornou-se conhecido pelas posições assumidas em defesa do poliamor, tratando-se de uma corrente que defende que as relações amorosas não têm de ser exclusivas. Podem amar várias pessoas em simultâneo e manter compromissos (românticos e sexuais) com mais do que um parceiro, quer se trate de uma relação homossexual ou heterossexual. As relações são estabelecidas desde que todos os envolvidos tenham conhecimento do número de parceiros de cada um.



Ficou conhecido por dar a cara pelo poliamor

O professor universitário Daniel Cardoso assumiu, em 2014, manter relações amorosas em simultâneo com quatro companheiras, "uma das quais há mais de dez anos", prática conhecida por poliamor.



O investigador referiu que uma relação desde tipo não é bem aceite pela sociedade. "Somos olhados de lado, as minhas companheiras ouvem comentários infelizes por parte de familiares", afirmou. É também fotógrafo amador, trabalhando muito o tema do sadomasoquismo.