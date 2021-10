Governo admite ajustamentos na "Casa Aberta" para renovar cartão de cidadão

A secretária de Estado da Modernização Administrativa fez este sábado um balanço "satisfatório" do primeiro dia da "Casa Aberta" para renovar cartão de cidadão e passaporte, mas admitiu ajustamentos nos próximos sábados nas lojas onde a procura for maior.

"Em termos globais, penso que é satisfatório o balanço que podemos fazer neste momento porque as pessoas aderiram e estão a resolver os seus problemas", disse Maria de Fátima Fonseca, em declarações à Lusa, cerca das 16:00, quando ainda decorre o primeiro sábado dos oito da modalidade "Casa Aberta".

A chamada modalidade "Casa Aberta" consiste em manter durante hoje e nos próximos sete sábados algumas Lojas do Cidadão abertas com um horário alargado, entre as 09h00 e as 22h00, para levantamento e renovação do cartão de cidadão ou do passaporte.