Governo impõe recolher obrigatório e apresenta novas restrições devido à Covid-19. Veja aqui

Novas regras

Concelhos com 2x120

- Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

- Espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração;

- Comércio e retalho até às 21h00;

- Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

- Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00 nos concelhos de risco elevado e muito elevado;



Concelhos com 2x240 ou 2x480

- Teletrabalho obrigatório sempre que for possível;

- Espetáculos culturais até às 22h30

- Ginásios sem aulas de grupo: modalidades desportivas de baixo e médio risco;

- Casamentos e batizados com 25% da lotação;

- Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30 e até ás 15h30 ao fim de semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo, em esplanadas 6 pessoas);

- Comércio a retalho durante a semana: até às 21h00; ao fds e feriados: retalho alimentar 19h00 e não alimentar às 15h30;





