Governo aprova mecanismo ibérico para fixar preço do gás e baixar fatura da eletricidade

de Ministros extraordinário, o mecanismo ibérico que limita o preço do gás na produção de eletricidade.Em conferência de imprensa a acontecer em direto, o primeiro-ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, denotou que a nova medida excecional vai provocar uma poupança até 18% em relação ao preço médio dos primeiros quatro meses do ano, permitindo fixar o preço do gás em 50 euros por MW, contra o atual preço de referência no mercado de 90 euros.