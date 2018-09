Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo da Madeira estima que 6 mil emigrantes na Venezuela regressaram à ilha

País da América Latina está mergulhada numa grave crise política, económica e social desde 2015.

21:20

Cerca de 6.000 portugueses que se encontravam na Venezuela regressaram à Madeira desde 2015, segundo estimativa divulgada esta quarta-feira pelo secretário da Educação do Governo Regional da Madeira, com a tutela das comunidades madeirenses.



Jorge Carvalho, que reuniu, em Lisboa, com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, referiu que esta estimativa corresponde "aos números apurados até setembro e desde quase três anos a esta parte".



"O fluxo tem sido contínuo ao longo dos vários anos, mas não se perspetiva que tenhamos aqui um fluxo muito significativo num determinando momento", referiu.



A Venezuela está mergulhada numa grave crise política, económica e social desde 2015, depois da descida de 10 dólares nos preços do barril de petróleo, o que teve um impacto muito grande na balança comercial da Venezuela, com uma acentuada perda de receitas de exportação.



O abastecimento de bens essenciais começou a ser afetado e a inflação atingiu os 180% em 2015.



Em 2017, a situação agravou-se, com o anúncio de uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição, o que foi interpretado pela oposição como um golpe de Estado e como uma forma de Maduro conseguir perpetuar-se no poder.



Uma onda de protestos e violência assolou em particular Caracas, a capital da Venezuela, com a organização não-governamental Foro Penal Venezuelano (FPV) a estimar que mais de uma centena de pessoas foram mortas e um número superior a dois milhares de feridos durante as manifestações, enquanto mais de 5.000 outras foram presas.



Na Venezuela, 87% da população é pobre e 61% vive em pobreza extrema, segundo dados das organização não-governamental Coligação de Organizações pelo Direito à Saúde e à Vida (Codevida).



O presidente da Codevida, Francisco Valência, alertou que 55% das crianças venezuelanas, com menos de cinco anos de idade, padece de subnutrição.



A grave crise económica, política e social que afeta a Venezuela está a provocar que muitos portugueses e luso-descendentes regressem a Portugal, ao mesmo tempo que cidadãos venezuelanos estão a refugiar-se em países vizinhos.