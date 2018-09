Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo mantém-se empenhado numa "luta radical" contra a fraude e evasão fiscal

Autoridade Tributária e Aduaneira recuperou 1.731,5 milhões de euros no âmbito das ações de combate à fraude e evasão fiscal.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garantiu esta quarta-feira no Parlamento que o Governo se mantém empenhado numa "luta radical" contra a fraude e evasão fiscal e aduaneira.



"O melhor indicador de não haver fraude é o da receita. Quanto se tem a receita a subir acima do crescimento da economia e sem aumento de impostos, grande parte pode ser explicada por menos evasão fiscal, embora não haja um indicador óbvio", disse Mendonça Mendes.



Durante uma audição parlamentar no âmbito da discussão do Relatório do Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 2017 e do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira 2018-2020, o governante falou numa "luta radical contra aqueles que não querem cumprir".



"Simplificar para quem quer cumprir, apoiar a quem possa ter dificuldades em cumprir, controlar e combater aqueles que não querem cumprir", disse o secretário de Estado, destacando que o padrão português é o de cumprimento voluntário.



"Muito mais de 90% da receita arrecadada resulta do cumprimento voluntário das obrigações", disse.



De acordo com o relatório de 2017 recentemente publicado, a Autoridade Tributária e Aduaneira recuperou 1.731,5 milhões de euros no âmbito das ações de combate à fraude e evasão fiscal.



Este valor superou o montante das correções realizadas no ano anterior e ficou acima daquela que era a meta definida para o total do ano passado.



Questionado sobre a necessidade de aumentar o quadro de recursos humanos na área do combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira, Mendonça Mendes referiu que o número está "estabilizado".



O governante foi ainda questionado sobre vulnerabilidades do Portal das Finanças, depois do jornal Público ter noticiado que um estudante do curso de Engenharia do Instituto Superior Técnico de Lisboa descobriu uma falha informática que permitia mudar a palavra-passe da conta de qualquer cidadão ao saber apenas o número de contribuinte e levou seis meses a ser corrigida.



Mendonça Mendes garantiu que "não há motivo para preocupação".



"O portal é sujeito diariamente a várias provas. O assunto foi detetado, resolvido e sem consequência do ponto de vista do acesso a dados", disse.