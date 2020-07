Governo pondera acabar com limitações à lotação nos transportes públicos

utras capitais europeias onde não existem essas restrições. Em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF, Pedro Nuno Santos voltou a afirmar que diversos estudos internacionais demonstram não existir uma relação entre o uso de transportes públicos e surtos de Covid-19 e j

O ministro das Infraestruturas e da Habitação admitiu acabar com as limitações à lotação dos transportes públicos, dando como exemplo oustificou esta eventual decisão do Governo com o facto de ser "impossível" impor os limites em vigor durante as horas de ponta."É difícil controlar a lotação num comboio, por exemplo, de Sintra, que leva duas mil pessoas, que tem vinte e tal portas, quatro plataformas na estação... Não conseguimos controlar, é impossível", disse.Desvalorizando a possibilidade de contágio da Covid-19 nos transportes públicos, o ministro referiu o exemplo dos funcionários da CP, garantindo que em cerca de dois mil trabalhadores foram registados apenas "três infetados".Pedro Nuno Santos considerou assim deixar cair as limitações à lotação dos transportes públicos: "Temos de equacionar isso, porque, de outra forma, vamos ter problemas sérios de mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa".