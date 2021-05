Os chefes da PSP estão revoltados com as promoções que o Ministério da Administração Interna anunciou esta segunda-feira.



Depois de saber que apenas 300 dos cerca de 1800 profissionais (16% do total, segundo números sindicais) com condições reunidas para subir de escalão irão fazê-lo, o sindicato da carreira considerou o dia desta segunda-feira como "negro" para a classe.