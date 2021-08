Duas grávidas, de 26 e 37 anos, ambas com infeção grave pelo novo coronavírus, estão internadas no centro de ECMO (oxigenação por membrana extracorporal) do Hospital de S. João, no Porto. Os exames realizados indicam que os dois fetos, com 26 e 27 semanas de gestação, respetivamente, estão bem. As duas mulheres não estavam vacinadas contra a Covid-19.