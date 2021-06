O Centro de Distribuição Postal (CDP) dos CTT de Rio Maior acumula mais de 50 mil encomendas e objetos por entregar, a que se soma correspondência datada de 10 de maio sem hipótese de distribuição, por falta de pessoal.









A denúncia é do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), que explica que, entre as cartas que se acumulam no CDP, há correspondência relativa à EDP, operadoras de telecomunicações, serviços de água, vales e abonos da Segurança Social e entidades ligadas à saúde.

A situação deve-se, segundo Dina Serranho, do SNTCT, à falta de carteiros e ao volume de trabalho que é exigido aos 11 funcionários que existem para dar conta de tanta correspondência. Os carteiros de Rio Maior iniciaram a 1 de junho uma greve parcial de duas horas diárias, que se estende até esta sexta-feira, exigindo que as vagas para seis postos de trabalho sejam preenchidas, e que a empresa garanta a substituição dos trabalhadores durante os períodos de férias. Esta quinta-feira, “entraram ao serviço quatro novos funcionários, o que, para nós, é uma vitória e um sinal de que a administração percebeu a dimensão do problema”, disse Dina Serranho, explicando que o sindicato não desiste de reivindicar a contratação dos restantes dois carteiros para os quadros.





Os trabalhadores do Centro de Distribuição Postal de Santarém, que abrange também Almeirim e Alpiarça, iniciaram esta quinta-feira uma greve parcial de duas horas diárias, exigindo também a contratação urgente de pessoal para melhorar a qualidade de serviço.