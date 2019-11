Greve e protesto devido à falta de funcionários nas escolas

A falta de assistentes operacionais nas escolas levou esta terça-feira a mais um dia de protestos. Em Almada, dezenas de alunos concentraram-se frente à Escola Básica 2/3 do Monte de Caparica, reclamando a contratação de mais funcionários e a realização de obras urgentes.Em Sintra, a comunidade educativa concentrou-se frente à Escola Secundária de Mem Martins, estabelecimento de ensino que, devido à greve dos funcionários, permanece encerrado das 7h00 às 10h00 até sexta-feira."Sou obrigada a dar diariamente dez euros ao meu neto para comer nos cafés próximos da escola, porque ele recusa-se a comer no refeitório devido à praga de baratas", disse Isabel Campos à porta da escola do Monte de Caparica. No protesto, os alunos empunharam cartazes onde pediam aquecimento nas escolas, uma solução para a água que sai barrenta da canalização e mais funcionários.Em Mem Martins, a delegada sindical e funcionária da escola, Maria Alzira, considerou que a "situação é insustentável"."Esta escola tem 1800 alunos e neste momento somos 10 funcionários, o que é claramente insuficiente perante existirem 100 espaços para manter e vigiar", disse.Em Almada, há uma semana estiveram encerradas cinco escolas no concelho: Escola Secundária do Monte de Caparica, da Escola Básica 2/3 Costa de Caparica e das escolas primárias José Cardoso Pires, Costa de Caparica e Vila Nova de Caparica. A paralisação resultou da falta de funcionários.As organizações de diretores de escolas (ANDE e ANDAEP) estimam que estão em falta no País cerca de quatro mil assistentes operacionais. Problema que foi agravado com a redução do horário laboral de oito para sete horas, explicou Manuel Pereira, da Associação Nacional de Dirigentes de Escolas.