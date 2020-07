Há quase dois meses que não havia tantos recuperados de coronavírus no País

Com oito vítimas mortais a lamentar ontem (seis mulheres e dois homens com mais de 80 anos), a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou um número recorde de recuperados da Covid-19 em quase dois meses: 560. Desde 24 de maio, altura em que os critérios mudaram e houve 9844 recuperados (foram contabilizados doentes que estavam referenciados mas não constavam da lista oficial), que o País não via tantos doentes a livrarem-se da infeção que já causou 1676 mortos.Nesta quarta-feira eram 375 os novos casos de Covid-19, sem que seja possível identificar em que concelhos foram reportados, já que a DGS passou a atualizar "a caracterização demográfica dos casos confirmados à segunda-feira, na pendência de desenvolvimentos nos sistemas de informação".Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, a diretora-geral da Saúde avançou que "não há evidência" de que possa ocorrer uma reinfeção de alguém que já tenha tido Covid-19. No entanto, Graça Freitas sublinhou que se pode continuar a testar positivo pela presença de "partículas virais". Acrescentou, porém, que mesmo com os recuperados deve manter-se "o princípio da cautela" e cumprir medidas de precaução como o uso de máscara, a lavagem das mãos e a etiqueta respiratória.Desde o início do ano, o Serviço Nacional de Saúde assegurou "mais de oito milhões de consultas não presenciais", notou a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira. Este valor representa um aumento de 65% em relação a 2019. Em sentido oposto, a pandemia provocou uma diminuição de cirurgias no IPO de Lisboa de 31% em abril e 42% em maio. No IPO do Porto, entre março e maio as operações sofreram uma quebra de 31% e em Coimbra de 25%. A dívida do Estado aos privados das cirurgias para recuperar listas de espera ultrapassa já os 45 milhões de euros, revelou ontem a Associação de Hospitalização Privada.