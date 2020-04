Homem infetado com coronavírus apanhado a vender bolos em pastelaria de Matosinhos

Um casal foi detido pela GNR, na sexta-feira, por estar a trabalhar numa pastelaria em Matosinhos, quando devia estar em isolamento devido ao coronavírus. O homem está infectado com o vírus e a mulher recusa-se a realizar os testes.

O homem de 69 anos, residente em Estarreja, soube recentemente que estava infectado com o novo coronavírus. Apesar de ter recebido ordens das autoridades de saúde para ficar em quarentena em casa o homem continuou a sair todos os dias e a dirigir-se a uma pastelaria, da qual é proprietário, em Matosinhos.Também a mulher, de 58 anos, apesar das indicações para realizar os testes ao novo coronavírus, devido ao contacto diário com o marido, recusou e continuou a trabalhar.O casal foi esta sexta-feira detido pela GNR em flagrante na pastelaria, onde se encontravam os funcionários e clientes que não sabiam do seu estado de saúde.A delegada de saúde de Estarreja, assim como os médicos de uma unidade de saúde do concelho, tentaram contactar várias vezes o casal para perceber a evolução da doença. Sem respostas comunicaram o caso à GNR que acabou por os deter.O casal foi constituído arguido e encaminhado para a sua residência. O caso segue agora para o Ministério Público.