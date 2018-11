Homens ganham mais 157 euros por mês do que mulheres

Desigualdade salarial na União Europeia é equivalente a 59 dias de trabalho, índice que não era tão alto desde o início da década.

Por Máxima | 10:02

Estamos em 2018 e as mulheres continuam a ganhar 16,2% menos do que os homens na União Europeia. O cálculo representa o equivalente a 59 dias de trabalho e €157,10 a menos por mês. É como se, de 3 novembro até o dia 31 de dezembro as mulheres não recebessem remuneração pelo mesmo emprego. Irónica e simbolicamente, no dia 3 deste mês assinala-se o Dia Europeu da Igualdade Salarial.

A informação, relativa a 2016, foi divulgada pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). Portugal apresenta um nível de disparidade ainda superior à média europeia, de 17,5%.



Infelizmente, os dados verificam-se em todos os países da União Europeia, oscilando entre os 25,3% na Estónia, 21,8% na República Checa e 21,5% na Alemanha, aos menores registos, como os 5,2% na Roménia e 5,3% na Itália, tal como avança a revista Máxima.