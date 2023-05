Os hospitais Garcia de Orta e de Setúbal estão com constrangimentos nas urgências até às 8h00 desta terça-feira.Segundo fonte da Proteção Civil, o Hospital Garcia de Orta "encontra-se com constrangimentos no Serviço de Ortopedia em ambas as urgências, adulta e pediátrica". Já o Hospital de Setúbal reporta constrangimentos "no Serviço de Urgências Geral".Ambos os hospitais não estão a receber doentes nestes serviços até às 08h00 desta terça-feira.