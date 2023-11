Hospital de Famalicão sem urgência de cirurgia geral entre sábado e quarta-feira

A urgência de cirurgia geral do Hospital de Vila Nova de Famalicão não vai funcionar entre as 08:00 de sábado e as 08:00 de quarta-feira, anunciou esta sexta-feira o Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA).

Em comunicado, o CHMA acrescenta que, naquele período, os utentes que necessitem de cuidados urgentes daquela especialidade devem contactar previamente a linha SNS24 (808 24 24 24) para serem orientados para outro hospital da região.

O condicionamento dos serviços de saúde deve-se à recusa dos médicos em fazerem mais do que as 150 horas extraordinárias anuais obrigatórias por lei.

Esta é já a sexta vez nos últimos tempos que o CHMA dá conta do encerramento daquela urgência.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) considera que o serviço "atravessa um período crítico da sua existência".

Tal resulta, acrescenta, "de diversas condicionantes, tais como a escassez de recursos humanos na área da saúde, experienciada a nível mundial, o recurso excessivo pelos portugueses a cuidados de saúde em contexto de urgência hospitalar e a elevada dependência histórica do recurso a trabalho extraordinário, por parte dos profissionais de saúde, para manutenção do funcionamento dos diferentes pontos da rede de Serviços de Urgência (SU)".