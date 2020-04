Hospital de Santa Cruz realiza duplo transplante de coração e rim

O Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, realizou um duplo transplante de coração e rim a um doente de 39 anos que está "estável", foi ontem anunciado.



O diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLO, José Pedro Neves, disse que a operação decorreu no domingo de Páscoa e o doente "estava há muitos meses à espera de coração, com uma doença arrastada, e encontrava-se nos Cuidados Intensivos há três meses ou mais".