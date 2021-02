Hospital de Santarém com 119 internados em enfermaria e 15 doentes Covid em UCI

O Hospital de Santarém tem atualmente 119 doentes internados em enfermaria covid e 15 pessoas infetadas em Unidade de Cuidados Continuados (UCI), representando os casos de infeção pelo novo coronavírus 37% da totalidade dos internamentos, foi hoje divulgado.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete de comunicação do Hospital Distrital de Santarém (HDS) afirma ter "145 camas disponíveis em enfermaria e 17 em UCI", sublinhando que, no âmbito da pandemia de covid-19, tem desenvolvido "um processo dinâmico", em que se vão "ajustando os recursos, humanos e materiais, às necessidades".

No ponto de situação enviado à Lusa, o hospital dá ainda nota de "11 profissionais infetados e oito em isolamento", num universo de cerca de 1.600 funcionários.

Destes, 751 trabalhadores já foram vacinados, tendo concluídas as duas tomas da vacina, e 523 já fizeram a primeira inoculação, prevendo-se que a segunda seja feita ao longo desta semana.

De acordo com o gabinete de comunicação, a situação nas urgências covid daquela unidade "estão regularizadas devido à diminuição do fluxo de utentes", enquanto a Urgência geral regista uma maior afluência.

Com a diminuição da afluência de doentes infetados com covid-19, o hospital pretende "delinear uma estratégia de recuperação das listas de espera cirúrgicas e de consulta", à semelhança do que fez entre os meses de setembro e novembro de 2020, "com bons resultados", conclui a instituição.

O Hospital Distrital de Santarém tem uma área de abrangência que inclui, além deste concelho, os de Rio Maior, Golegã, Cartaxo, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Salvaterra de Magos e Coruche.

