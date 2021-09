Hospital Garcia de Orta em Almada reabre atendimento noturno da urgência pediátrica

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai reabrir o serviço de urgência pediátrica após encerramento a 18 de novembro de 2019."Encerrado desde 18 de novembro de 2019, em face das dificuldades em assegurar a continuidade de escalas que permitissem manter profissionais em número e diferenciação exigidos por lei para a prestação de cuidados de saúde em segurança, a crianças e jovens, entre as 20h00 e as 8h30, a Urgência Pediátrica do HGO reabre hoje, tendo apostado no reforço das suas equipas de profissionais", pode ler-se no comunicado do hospital Em atualização