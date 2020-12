Hospital Militar do Porto recebe 137 doentes com Covid-19

O Hospital Militar do Porto recebeu durante esta 2ª vaga da pandemia já 137 doentes com Covid-19, que foram transferidos de várias unidades do Norte do País. Conta com 57 camas e tem estado sempre a receber infetados.Sempre que existe uma nova entrada de doentes, o circuito montando no Hospital Militar do Porto "reinventa-se". O mesmo acontece com as saídas. "Sempre que um doente entra ou sai temos de ajustar os circuitos [...] a gestão é feita diariamente", explicou à Lusa a médica Paula Janeira, responsável pelo internamento de Covid-19, dando conta de que uma das dificuldade é o elevado número de doentes.Para a Covid-19 estão reservadas três enfermarias, que anteriormente tinham outros destinos, como reabilitação e convalescença.