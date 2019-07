Idosa regressa a Inglaterra com osso na garganta

Uma idosa inglesa, de 84 anos, com um pedaço de osso entalado na garganta, regressou ao Reino Unido para ser tratada, depois de lhe dizerem que teria de esperar 10 horas para ser assistida no Hospital de Portimão.Joan Edith Whitehorn contou à imprensa inglesa que viajou para o Algarve, no início de junho, para visitar o filho Stephen, que vive em Portimão.Durante o jantar, a 7 de junho, engasgou-se a comer costeletas de porco e os filhos levaram-na às Urgências do Hospital de Portimão. Mas aí disseram à idosa que teria de esperar 10 horas até que fosse vista por um otorrinolaringologista.Como tinha voo para Inglaterra agendado para o dia seguinte, em vez de esperar, a mulher preferiu fazer a viagem, para depois ser assistida no Reino Unido.A 9 de junho foi ao Princess Royal University Hospital, a sul de Londres, onde, com um raio-X, descobriram que Joan tinha um pedaço de osso, com cerca de 5 cm, que lhe tinha perfurado o esófago, alojado na garganta.A idosa foi então submetida a uma cirurgia para a remoção do osso e ficou 10 dias internada, sete dos quais alimentada apenas a soro."Se lhe tivessem feito um raio-X teriam detetado o osso e feito alguma coisa", diz à imprensa inglesa o filho Stephen, prometendo apresentar queixa em Portugal.