O Grupo VITA, criado para acompanhar as situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, já recebeu, desde o início do funcionamento, em maio deste ano, 57 pedidos de ajuda. Foram reportadas 31 situações às estruturas da Igreja e 13 encaminhadas para a Procuradoria-Geral da República e PJ. Nos dias 6 e 9 de outubro, o grupo vai ouvir mais duas pessoas.









“Na maioria, estes pedidos de ajuda dizem respeito a pessoas adultas que terão sido vítimas de violência sexual na infância ou adolescência”, refere Rute Agulhas, coordenadora do Grupo VITA, que apresenta no dia 12 de dezembro o primeiro relatório de atividades, juntamente com um manual de prevenção de abusos na Igreja. Rute Agulhas informa ainda que o Grupo VITA já recebeu 210 chamadas telefónicas e efetuou 35 atendimentos, na sua maioria presenciais.

Entretanto, D. Américo Aguiar, futuro bispo de Setúbal e que é este sábado feito cardeal, sublinhou que a Igreja portuguesa “tem de fazer um esforço diário de continuar a ser exemplar” em matéria de abusos sexuais. Pediu ainda que a sociedade “não baixe os braços” e assuma a denúncia e acolhimento dos casos de abuso sexual de forma “transversal”.