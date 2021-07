Ilhas paradisíacas: Conheça destinos imperdíveis para as férias

São nove as ilhas que compõem o arquipélago dos Açores, cada qual com uma identidade própria e com um atrativo especial. Desde os fósseis de Santa Maria passando pelas lagoas de São Miguel ou pelas grutas da Terceira, sem esquecer os cones da Graciosa, as fajãs de São Jorge, a montanha do Pico, o vulcão dos Capelinhos no Faial, as cascatas das Flores e o Caldeirão do Corvo, são muitos os atrativos destas ilhas tão especiais, únicas no meio do vasto oceano Atlântico. Não é à toa que os Açores são considerados um santuário de biodiversidade e geodiversidade, e um dos melhores destinos para a prática de Turismo de Natureza.Num verão tão especial quanto aquele que vivemos – condicionado por regras sanitárias essenciais para o controlo da pandemia de Covid-19 –, a região autónoma lançou neste ano a campanha ‘Açores, Seguro por Natureza’, que convida os turistas, nacionais e estrangeiros, a escolherem a ilha da preferência e a optarem por atividades que se podem fazer em família ou sozinho, em qualquer idade, mas sempre em segurança. O esforço das autoridades tem compensado: os Açores são o primeiro arquipélago do Mundo a ter sido distinguido como Destino Sustentável e já neste ano foram apontados pela European Safe Destination como o destino mais seguro da Europa.Phi Phi Leh é uma ilha desabitada na costa sudoeste da Tailândia, constituída por montes íngremes de calcário em anel que rodeiam duas baías pouco profundas e de águas azuis turquesa intensas: a de Maya e a de Loh Samah. Para visitar Phi Phi Leh, é preciso apanhar os barcos que regularmente fazem a viagem até lá, mas também é possível alugar um barco para ter acesso a uma experiência personalizada. Foi na baía de Maya que os produtores de Hollywood escolheram rodar o filme ‘A Ilha’, com Leonardo DiCaprio – um projeto que chamou a atenção para este local paradisíaco mas que não esteve isento de polémica, já que a Fox mandou fazer terraplenagens e alterou a paisagem para dar uma aparência mais "paradisíaca" ao local.