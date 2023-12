Imigrantes receberam 256 milhões de euros da Segurança Social mas deram sete vezes mais

ontribuíram com sete vezes mais do que receberam.

Os imigrantes deram, em 2022, um lucro de mais de 1600 milhões de euros à Segurança Social, o valor mais elevado de sempre. Os dados são do novo relatório do Observatório das Migrações, que relata que a maioria dos portugueses "é da opinião que os imigrantes não são uma sobrecarga para a Segurança Social".Os estrangeiros residentes em Portugal contribuíram para a Segurança Social com 1.861 milhões de euros, em 2022, e os gastos com prestações sociais de que beneficiaram foi de 256,8 milhões de euros (uma diminuição face a 2021, quando tinham beneficiado de mais de 320 milhões de euros). CEstes valores traduzem-se num saldo financeiro bastante positivo para o País, o valor mais elevado de sempre (em 2021, o saldo tinha sido de 968 milhões de euros).O relatório refere que o saldo positivo é um reflexo da diminuição de 21,1% face a 2021 das prestações sociais, que pode ser explicado pelo fim da pandemia de Covid-19 e a normalização dos apoios atribuídos, e ainda o aumento das contribuições dos trabalhadores estrangeiros residentes em Portugal para a Segurança Social, que aumentou 43,9% face a 2021.Os estrangeiros residentes no País mostram maior capacidade contributiva que os portugueses para a Segurança Social, acrescenta ainda o relatório.