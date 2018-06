Médio Tejo vigiado por 12 torres de videovigilância para prevenção de fogos

Investimento na ordem dos 750 mil euros.

Por Lusa | 19:46

A região do Médio Tejo, composta por 11 municípios de Santarém e dois de Castelo Branco, está a ser monitorizada por 12 câmaras de videovigilância, no âmbito da prevenção de incêndios, disse esta terça-feira a presidente da Comunidade Intermunicipal.

Em declarações à Agência Lusa, a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), Maria do Céu Albuquerque, disse esta terça-feira que a região "tem já instaladas e a funcionar 12 torres de videovigilância e de apoio à decisão", equipamentos que "cobrem todo o território" e estão ligados a dois Centros de Gestão e Controlo, um em Santarém e outro em Castelo Branco.

O Sistema de Acompanhamento e Apoio Remoto à Decisão Operacional, no âmbito da prevenção e gestão de riscos de incêndio, implicou um investimento na ordem dos 750 mil euros na região do Médio Tejo, financiados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), com uma comparticipação de 95% do Fundo de Coesão.