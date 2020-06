Indigentes preocupam população de Armação de Pêra

Três indigentes, com problemas psíquicos e de alcoolismo, estão a preocupar a população e a Junta de Freguesia de Armação de Pera, Silves.Segundo o CM apurou junto de moradores, os homens vivem na rua "há meses" e frequentam sobretudo a zona do mercado e dos correios. "Estão muitas vezes deitados na via pública, sempre com bebidas alcoólicas. Urinam e defecam na rua, entre carros e nos passeios", referiram.Ao CM, o presidente da junta, Ricardo Pinto, disse "ter já reportado a situação à Ação Social da Câmara de Silves, devendo a mesma ser resolvida" em breve. Os homens "já foram identificados pela GNR", disse ainda.