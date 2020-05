Indisposição e dificuldades respiratórias levam mulher de António Costa à Urgência

Fernanda Tadeu, mulher do primeiro-ministro António Costa, foi este domingo atendida nas Urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, uma das unidades de referência da Covid-19, com um quadro clínico de indisposição e dificuldades respiratórias. A esposa de Costa regressou a casa, após avaliação médica, duas a três horas depois de ter dado entrada naquela unidade.

