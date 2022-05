Infarmed suspende venda de cosméticos com componente prejudicial à fertilidade

O Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde - suspendeu esta quinta-feira a venda de cosméticos com componente prejudicial à fertilidade das marcas Real Natura, Salon Line e Gota Dourada.



De acordo com o comunicado no site da autoridade, em causa está a "proibição da

utilização dos ingredientes Butylphenyl methylpropional 8- composto químico aromático considerado cancerígeno -] e Piritiona de zinco em produtos cosméticos" pela União Europeia e aplica-se "

desde o passado dia 1 de março de 2022, ou seja, a partir

desta data não podem ser comercializados nem disponibilizados ao consumidor produtos cosméticos

que tenham na sua composição estas substâncias".