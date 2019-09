Infarmed ordena retirada do mercado de creme para mamilos

O Infarmed ordenou esta segunda-feira a retirada do mercado do produto cosmético "D'Aveia Regenerador de Mamilos", por ter um conservante proibido desde 2015 para este tipo de produtos, que pode colocar em risco a saúde.

A Autoridade Nacional do Medicamento refere num comunicado publicado no seu 'site' que constatou, no âmbito das suas atividades, que o produto cosmético "D´Aveia Regenerador de Mamilos" contém na sua composição o conservante Triclosan, cuja utilização para este tipo de produto cosmético se encontra proibida desde 30 de julho de 2015, de acordo com o disposto no Regulamento da União Europeia.

"Atendendo a que o uso deste produto pode colocar em risco a saúde humana", o Infarmed ordena "a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades" deste produto.